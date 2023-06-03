Aydın Büyükşehir Belediyespor, Lauren Carlini'yi transfer etti

Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor Amerika Milli Takım pasörü Lauren Carlini'yi transfer etti. Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına devam eden Aydın ekibi uzun süredir peşinde olduğu Carlini transferinde mutlu sona ulaştı. Son olarak İtalya'nın Casalmaggiore takımında forma giyen 28 yaşındaki Carlini, ülkemizde daha önce Sultanlar Ligi takımlarından THY formasını da terletmişti.