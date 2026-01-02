Aydın filede Galatasaray'ı ağırlıyor

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında yarın evinde Galatasaray'la karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 14'üncü hafta mücadelesi sat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı hakem ikilisi yönetecek. Biletler ev sahibi takım seyircisi için 400, misafir seyirci için 1000 TL'den satışa çıktı. Ligde Aydın ekibi 13 maçta 4 galibiyetle 10'uncu sırada, Galatasaray ise 9 galibiyetle 5'inci basamakta yer alıyor.

RASINSKA MANİSA'YA GİTTİ

Aydın temsilcisinde Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1,5 sezondur takımımızda forma giyen Aleksandra Rasinska'ya takımımıza verdiği katkılar için teşekkür eder; kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi. Rasinska, 1'inci Lig temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor'la anlaştı. Aydın ekibi geçen hafta Rus pasör Vitroiia Kobzar'la vedalaşıp, pasör Hilal Kocakara'yı transfer etmişti. Kobzar ise ülkesinin Proton-Saratov takımına transfer oldu.