Aydın filesinde Hamurcu gitti, Bedestenlioğlu geliyor

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Alper Hamurcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonundan bu yana, 7 sezon gibi uzun bir süre kulübümüz için gösterdiği emek, çalışma disiplini ve takıma kattığı değerler için kendisine teşekkür ederiz. Alper Hamurcu, hem sporcularımızın gelişiminde hem de kulübümüzün sahadaki duruşunda önemli bir pay sahibi olmuştur. Takımımızın her koşulda mücadele eden yapısına katkıları camiamız tarafından unutulmayacaktır. Bugüne kadar yaptığı çalışmalar için Alper Hamurcu'ya teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Aydın temsilcisinde göreve son olarak Kuzeyboru'yu çalıştıran Mehmet Bedestenlioğlu'nun getirileceği iddia edildi.