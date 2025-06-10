Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bilge Paşa ile Anlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bilge Paşa ile Anlaştı
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Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, 19 yaşındaki orta oyuncu Bilge Paşa ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giyen 19 yaşındaki orta oyuncu Bilge Paşa ile el sıkıştı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında Vakıfbank forması giyen orta oyuncu Bilge Paşa ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda bloklarınla rakiplere duvar olacağın anları dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Bilge daha önce Bizimkent SK, VakıfBank II, Yeşilyurt ve Nilüfer Bld. kulüplerinde forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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