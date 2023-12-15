Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı değişti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun onayıyla Savaş Güleser, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na atandı. Önceki başkan İbrahim Gürdal'ın istifasının ardından yapılan atama spor camiasında sevinçle karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oluruyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Savaş Güleser atandı.

CHP'den Efeler Belediye Başkan Aday Adaylığı için Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevinden istifa eden İbrahim Gürdal'ın yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 13 yıldır çeşitli kademelerde görev yapan Savaş Güleser atandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oluruyla göreve getirilen Güleser'in atanmasının spor camiasında sevinçle karşılandığı öğrenildi. - AYDIN