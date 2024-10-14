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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kadınlar Masa Tenisi Takımı Bölge Birincisi Oldu

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kadınlar Masa Tenisi Takımı Bölge Birincisi Oldu
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Kamu Spor Oyunları kapsamında Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kadınlar Masa Tenisi Takımı, Denizli'de düzenlenen turnuvada namağlup olarak bölge birinciliğini kazandı. Takım, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Kamu Spor Oyunları kapsamında Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kadınlar Masa Tenisi Takımı bölge birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde tüm yurtta organize edilen Kamu Spor Oyunları kapsamında Aydın İl birincisi olan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kadınlar Masa Tenisi Takımı Denizli'de düzenlenen turnuvada bölge birincisi oldu. 7 takımın eleme usulü yarıştığı turnuvada Afyon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Takımını 3-1, Bornova İş Kurumu İlçe Müdürlüğü Takımını 3-0, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Takımını 3-2, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Takımını 3-2 skorlarla yenerek 5 maçın beşini de kazanarak gruptan namağlup lider olarak çıktı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nden yapılan paylaşımda, "Bundan sonraki süreçte Ankara'da Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılacak olan sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Bu başarı sadece bizim değil tüm Aydın'ın" ifadeleri kullanıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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