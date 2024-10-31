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Aydın'da Yeni Adnan Menderes Stadyumu Protokolü İmzalandı

Aydın'da Yeni Adnan Menderes Stadyumu Protokolü İmzalandı
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Aydın'da yıkılan Adnan Menderes Stadyumu'nun yerine 6 bin kişilik Süper Lig standartlarında bir stadyum yapılması için protokol imzalandı. Proje, gençlerin spor yapma imkanı sağlayarak Aydın'ın spor alanındaki gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat, projenin Aydın'a hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Aydın'da yıkılan Adnan Menderes Stadyumu'nun yerine 6 bin kişilik Süper Lig standartlarındaki stadyum yapılması için protokol imzalandı.

Aydın'da yeni Adnan Menderes Stadyumu projesinin protokolü, AK Parti Aydın milletvekilleri, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından imzalandı. 6 bin seyirci kapasitesine sahip olacak stadyum, futbol ve birçok amatör branş için modern bir spor kompleksi olarak hizmet verecek. Proje, gençlerin spor yapma imkanı sağlayarak Aydın'ın spor alanındaki gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Stadyumun Aydın'a hayırlı olması temennisinde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Bu önemli projenin Aydın'ımıza kazandırılması sebebiyle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a şükranlarını arz ederek, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Adnan Menderes Stadyumu Aydın'ımıza hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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