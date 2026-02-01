Aybastı Perşembe Yaylası'nda Off-Road Heyecanı
Ordu'nun 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası'nda düzenlenen off-road etkinliği, katılan 25 araçla karla kaplı parkurda heyecan dolu anlar yaşattı. Belediye Başkanı İzzet Gündoğar etkinliğin çevreye duyarlı şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.
ORDU'nun menderesleriyle ünlü 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası'nda karla kaplı parkurda off-road heyecanı yaşandı.
Aybastı ilçesinde deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda Aybastı Belediyesi ve Aybastı Off-Road Kulübü tarafından off-road etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan 25 araç, karla kaplı zorlu parkurda izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Burada konuşan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, "Aybastımızın doğal güzellikleri içinde gerçekleşen off-road etkinliğimizde heyecan ve adrenalin dolu anlar yaşadık. Çevreye duyarlı şekilde düzenlenen bu güzel organizasyonda emeği geçen Aybastı Off-Road Kulübümüze, sporcularımıza ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.