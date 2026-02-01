Aybastı Perşembe Yaylası'nda Off-Road Heyecanı

ORDU'nun menderesleriyle ünlü 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası'nda karla kaplı parkurda off-road heyecanı yaşandı.

Aybastı ilçesinde deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda Aybastı Belediyesi ve Aybastı Off-Road Kulübü tarafından off-road etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan 25 araç, karla kaplı zorlu parkurda izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Burada konuşan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, "Aybastımızın doğal güzellikleri içinde gerçekleşen off-road etkinliğimizde heyecan ve adrenalin dolu anlar yaşadık. Çevreye duyarlı şekilde düzenlenen bu güzel organizasyonda emeği geçen Aybastı Off-Road Kulübümüze, sporcularımıza ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.