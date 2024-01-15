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Ayak Tenisi Eğitim Gelişim Semineri ve Turnuvası Alanya'da Gerçekleştirildi

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Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Ayak Tenisi Eğitim Gelişim Semineri ve 2024 Gelişim Turnuvası, 5 ilden 70 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ve Alanya Kestelspor'un sponsorluğunda düzenlenen Ayak Tenisi Eğitim Gelişim Semineri ve 2024 Gelişim Turnuvası 5 ilden 70 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Antalya İl Temsilcisi ve Organizasyon Kurul Üyesi Şükrü Uysal koordinatörlüğünde iki gün boyunca Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva eğitim semineri ile başladı. 3 kategoride yapılan turnuvada tekli kategorisinde birinci Alanya Belediyespor takımından Semih Yalçın, ikinci Alanya Kestelspor takımından İslam Aliev ve üçüncü Kütahya Ayak Tenisi takımından İbrahim Demir oldu. İkili kategorisinde birinci Alanya Belediyespor, ikinci Alanya Kestelspor ve üçüncü Antalya Büyükşehir Belediyespor oldu. Üçlü kategorisinde birinci Antalya Büyükşehir Belediyespor, ikinci Alanya Belediyespor ve üçüncü Alanya Kestelspor oldu.

Dereceye giren sporcular kupalarıyla buluştu

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını; Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Kestelspor Başkanı ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Alanya Kestelspor Tenik Direktörü Yusuf Tokaç, Alanya Kestelspor Sportif Direktörü Murat Berge, Alanya Belediyespor Futbol Altyapı Sorumlusu Gürsel Atay ve Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Şükrü Uysal verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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