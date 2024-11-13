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AXA Türkiye, Bengisu Avcı ile Sürdürülebilirlik İçin Anlaşma İmzaladı

AXA Türkiye, Bengisu Avcı ile Sürdürülebilirlik İçin Anlaşma İmzaladı
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AXA Türkiye, su ekosistemini koruma ve toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla milli yüzücü Bengisu Avcı ile 'Değerler Ortaklığı'na imza attı. Avcı'nın OCEANS-7 hedefi, şirketin çevre dostu yaklaşımıyla örtüşmektedir.

AXA Türkiye 'değerli olanı korumak' misyonunun bir parçası olarak Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan sudaki yaşamı korumak ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla kulaç atan milli yüzücü Bengisu Avcı ile 'Değerler Ortaklığı'na imza attı.

AXA Türkiye milli yüzücü Bengisu Avcı ile 'Değerler Ortaklığı' anlaşmasına imza attı. Şirket, dünya dostu sigortacılık anlayışı çerçevesinde; toplumu, geleceği korumanın ve riskler konusunda farkındalık oluşturmanın önemli bir sorumluluk alanı olduğunu bilerek hareket ediyor. Milli yüzücü Bengisu Avcı'nın deniz kirliliğine ve ekosistemin zarar görmesine dikkat çekmek amacıyla 7 büyük kanalı geçmeyi hedeflediği OCEANS-7, bu anlamda şirketin bakış açısıyla paralellik gösteriyor. 2012 yılından bugüne dünya genelinde sadece 34 sporcu bu hedefi başarı ile tamamlarken; 5 kanalı geçen milli sporcu bu hedefe en yakın Türk yüzücü konumunda. OCEANS-7 yolunda milli yüzücünün destekçisi ve yol arkadaşı olacak olan şirket, sporcu için hazırladığı videoyu youtube.com/watch'v=7EHDZkaI5o4 adresinden paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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