Kadınlar Kupa Voley, başkentte sahibini bulacak
Ankara'da 24-25 Mart tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'de VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Daikin şampiyonluk için mücadele edecek.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final karşılaşmaları yarın Ankara'da başlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda 24-25 Mart tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'de VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Daikin, kupa için mücadele verecek.
Organizasyonda yarın saat 15.00'te VakıfBank-Galatasaray Daikin, saat 19.00'da da Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit yarı final maçları oynanacak.
Final karşılaşması ise 25 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan