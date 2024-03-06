AXA Sigorta Efeler Ligi'nde TÜRŞAD, Arkas Spor'a 3-2 yenildi
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD), konuk ettiği Arkas Spor'a 3-2 yenildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD), konuk ettiği Arkas Spor'a 3-2 yenildi.
Salon: Adilcevaz
Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender
TÜRŞAD: Selim Demir, Alperay Demirciler, İbrahim Emet, Kaan Buldul, Hamdi Erkan, Geraldo Gradiano da Silva Filho, Muhammed Kaya, Eren Uğur Fatih, Yiğit Yıldız, Nazar Hetman, Muhammed Aray, Muhammed Zorluer
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Onurcan Çakır, Emir Kaan Öztürk, Jordan Alexander Canham, Ahmet Karataş, Nikolay İtiev Kartev, Emre Çevik, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı
Setler: 21-25, 25-19, 20-25, 25-20, 12-15 - BİTLİS