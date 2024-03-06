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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde TÜRŞAD, Arkas Spor'a 3-2 yenildi

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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD), konuk ettiği Arkas Spor'a 3-2 yenildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD), konuk ettiği Arkas Spor'a 3-2 yenildi.

Salon: Adilcevaz

Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender

TÜRŞAD: Selim Demir, Alperay Demirciler, İbrahim Emet, Kaan Buldul, Hamdi Erkan, Geraldo Gradiano da Silva Filho, Muhammed Kaya, Eren Uğur Fatih, Yiğit Yıldız, Nazar Hetman, Muhammed Aray, Muhammed Zorluer

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Onurcan Çakır, Emir Kaan Öztürk, Jordan Alexander Canham, Ahmet Karataş, Nikolay İtiev Kartev, Emre Çevik, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı

Setler: 21-25, 25-19, 20-25, 25-20, 12-15 - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Arkas Spor Gençlik Sigorta Spor Spor Haberler

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