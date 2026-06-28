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Avusturya Grand Prix'sinde kazanan George Russell

Avusturya Grand Prix'sinde kazanan George Russell
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Formula 1'de sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Mercedes pilotu George Russell kazandı. Verstappen ikinci, Antonelli üçüncü oldu. Russell şampiyonada ikinci sıraya yükseldi.

Formula 1'de sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell kazandı.

Formula 1'de sezonun 8. yarışı olan Avusturya Grand Prix'si Spielberg kentindeki 4 bin 300 metrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, damalı bayrağı gören ilk isim oldu. Yarışı Red Bull'dan Max Verstappen 2., Russell'ın takım arkadaşı Kimi Antonelli ise 3. olarak tamamladı.

George Russell, şampiyonada Lewis Hamilton'ı geçerek 2. sıraya yükseldi ve Kimi Antonelli ile puan farkını 40'a düşürdü.

Formula 1'de bir sonraki yarış 5 Temmuz'da Britanya'da yapılacak.

Avusturya Grand Prix'si sonrasında pilotlar ve takımlarda ilk 5 şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli: 171 puan

2. George Russell: 131 puan

3. Lewis Hamilton: 125 puan

4. Oscar Piastri: 80 puan

5. Lando Norris: 79 puan

Takımlar

1. Mercedes: 302 puan

2. Ferrari: 204 puan

3. McLaren: 159 puan

4. Red Bull: 115 puan

5. Alpine: 57 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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