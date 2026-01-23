Haberler

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka, 4. tura çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkekler 1 numarası Carlos Alcaraz ve kadınlar 1 numarası Aryna Sabalenka, üçüncü tur maçlarını kazanarak 4. tura yükseldi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, 4. tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan ve Avustralya Açık'ta ilk kupasını kaldırmak için mücadele eden 22 yaşındaki Alcaraz, 32 numaralı seribaşı Fransız Corentin Moutet'yi 6-2, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi.

Alcaraz, 4. turda 19 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ile karşılaşacak.

11 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev de Macar Fabian Marozsan'ı 6-7, 4-6, 7-5, 6-0 ve 6-3'lük setlerle geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

Sabalenka, "tie-break"lerle kazandı

Kariyerinde 2 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Belaruslu Aryna Sabalenka, Avusturyalı Anastasia Potapova'yı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek tur biletini aldı.

Sabalenka'nın 4. turdaki rakibi 17 numaralı seribaşı Kanadalı Victoria Mboko oldu.

İki kez grand slam şampiyonu 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff da vatandaşı Hailey Baptiste'yi 3-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Gauff, 19 numaralı seribaşı Çek Karolina Muchova ile eşleşti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor
Berke Özer, 35. saniyede gol yedi

Bunu hiç beklemiyordu! Milli yıldızımıza büyük şok
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi