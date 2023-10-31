Avustralya adaylıktan çekildi! 2034 Dünya Kupası, Türkiye'nin desteklediği Suudi Arabistan'a gidiyor

Avustralya Futbol Federasyonu, 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma konusunda adaylıktan çekildiklerini duyurdu. Avustralya'nın bu kararının ardından Suudi Arabistan, turnuva için tek aday olarak kaldı.

"KADINLAR ASYA KUPASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

Avustralya, 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği için adaylık sürecinden çekildiğini duyurdu. Futbol federasyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için gerekli araştırmaları yaptıktan sonra tüm şartları göz önünde bulundurarak 2034 Dünya Kupası'na başvuru yapmama kararı aldık. Bunun yerine, dünyanın en eski uluslararası kadın müsabakası olan AFC Kadınlar Asya Kupası 2026'ya ev sahipliği yapacak ve ardından 2029 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için dünya futbolunun en iyi takımlarını ağırlayacak güçlü bir konumda olduğumuza inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN'I DESTEKLİYOR

Avustralya'nın adaylıktan çekilmesiyle bu turnuva için tek aday ülke Türkiye'nin de desteklediği Suudi Arabistan kaldı. Futbolseverlerin bir kısmı turnuvanın Suudi Arabistan'da düzenlenecek olma ihtimaline tepki gösterirken, tıpkı Katar gibi Dünya Kupası atmosferinin yaşanmayacağını savundu.