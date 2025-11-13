Avukat Selman Yaray: Futbolcuların kendi hesapları dışında bir bahis oynama iddiası var

Avukat Selman Yaray, Haberler.com'da bahis soruşturmasının detaylarını paylaşarak hem disiplin süreci hem de futbolcuların hukuki hakları hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, "PFDK geçici tedbir kararını verse bile itiraza tabi bir durumdur, Bazı futbolcuların kendi hesapları dışında, başkaları üzerinden bahis oynadığı iddiası var" dedi.

"PFDK GEÇİCİ TEDBİR KARARINI VERSE BİLE İTİRAZA TABİ BİR DURUMDUR"

Yaray, geçici tedbir kararlarının nihai olmadığını belirterek, "PFDK geçici tedbir kararını verse bile itiraza tabi bir durumdur. Bu kararların yeniden değerlendirilme hakkı vardır" dedi.

"FUTBOLCULARIN KENDİ HESAPLARI DIŞINDA BİR BAHİS OYNAMA İDDİASI VAR"

Soruşturmanın yalnızca bireysel bahislerle sınırlı olmadığını vurgulayan Yaray, "Bazı futbolcuların kendi hesapları dışında, başkaları üzerinden bahis oynadığı iddiası var. Bu durum soruşturmanın derinleşmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

"BAHİS OYNAYANLAR 1 YILDAN 3 YILA KADAR MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ALIR"

Avukat Yaray, disiplin yönetmeliğine göre cezai süreci şöyle açıkladı: "Bahis oynayan futbolcular, 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakalardan men cezası alabilir. Bu, kariyer açısından oldukça ağır bir yaptırım anlamına gelir."

"TFF, FUTBOLCULARIN KARİYERİNİ KORUYACAKTIR"

TFF'nin bu süreçte futbolcuların menfaatini de gözetmesi gerektiğini belirten Yaray, "Soruşturmalarda adı geçen sporcuların kariyerinin korunmasını TFF savunacaktır. Bu hem hukuki hem de kurumsal bir sorumluluktur" dedi.

"GEÇMİŞTE BAHİSLERİN ŞİKE İLE BİRLEŞTİRİLDİĞİ ÖRNEKLER VAR"

Son olarak geçmiş yıllardaki benzer vakalara değinen Yaray, "Geçmişte bahislerin şike ile birleştirildiği örnekler var. Bu nedenle sürecin dikkatle yürütülmesi gerekiyor" sözleriyle açıklamasını tamamladı.