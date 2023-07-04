Avrupa'ya gitme hayalleri kuran Ersin Destanoğlu'na tek teklif Pendikspor'dan

Beşiktaş'ta kaleyi Mert Günok'a kaptırdıktan sonra dip yapan kaleci Ersin Destanoğlu'na Pendikspor talip oldu. Avrupa'da oynama hayalleri kuran milli eldiven, buradan beklediği teklifi alamaması durumunda sürekli forma giyeceği bir takımda yer almak istiyor.

Genç yaşta kalesini korumaya başladığı Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşayan Ersin Destanoğlu, eldivenleri Mert Günok'a kaptırdı. Takımdan ayrılma planları yapan 22 yaşındaki eldivenin hayali Avrupa. Ancak şu ana kadar Beşiktaş'a Ersin için gelen tek resmi teklif Pendikspor'dan.

SÜREKLİ OYNAYACAĞI BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Pendikspor, Ersin Destanoğlu'na imza attırarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. İstanbul ekibi bu doğrultuda çalışmalarına başlarken, 22 yaşındaki kaleci Avrupa'dan teklif gelmemesi halinde sürekli forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Milli eldivenin piyasa değeri ise 5 milyon euro.