Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası Burdur'da Sona Erdi

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen 13'üncü Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası, 11-16 Eylül 2025 tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) koordinasyonuyla gerçekleşen organizasyonda, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen 132 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun 15-16 Eylül tarihlerinde oynanan final karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşmalar sonunda kadınlar çiftler kategorisinde altın madalyayı İngiltere Nottingham Üniversitesi'nden Jiaqi Meng ile Tin Tin Ho kazandı. Gümüş madalya Slovenya Ljubljana Üniversitesi'nden Katarina Strazar ve Lea Paulin'in olurken, bronz madalyayı Fransa Paris Descartes Üniversitesi'nden Lilian Li-Agatha Avezou ile Macaristan Pecs Üniversitesi'nden Helga Adel Dari-Anna Fejos'un kazandı. Kadınlar tekler finalinde ise Polonya Wroclaw Ekonomi Üniversitesi'nden Anna Wegrzyn birinci, kardeşi Katarzyna Wegrzyn ikinci, İngiltere Nottingham Üniversites'nden Jiaqi Meng ve Tin Tin Ho üçüncü oldu.

Erkekler çiftler kategorisinde Macaristan Pecs Üniversitesi'nden Sebestyen Kovacs ile David Molnar birinci, Polonya Zamojski Akademisi'nden Artur Grela ve Szymon Kolasa ikinci, İsviçre Lozan Üniversitesi'nden Yanick Thibault Taffe-Sam Boccard ile İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Hakan Işık-Uğurcan Dursun üçüncü oldu. Erkekler tekler müsabakalarında ise Polonya Zamojski Akademisi'nden Szymon Kolasa birinci, Fransa Pantheon-Sorbonne Üniversitesi'nden Rundong Liu ikinci, Çekya Hradec Kralove Üniversitesi'nden Martin Truncek ve Polonya Zamojski Akademisi'nden Jan Zandecki üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri; Vali Yardımcısı Ökkeş Faruk Karakurt, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreni sonunda EUSA Bayrağı devir teslimi yapıldı. Bayrak, Organizasyon Komitesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Mert Nalbant ve SCAC Başkanı György Kovacs tarafından Portekiz Temsilcisi Pedra Mouna'ya teslim edildi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, 5 gün süren turnuvada 13 ülkenin 25 üniversitesinden 132 sporcunun centilmence mücadele ettiğini ve güzel bir turnuvayı başarıyla tamamladıklarını söyledi.