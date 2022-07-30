Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon Beykent - Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon Beykent Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'na Beykent Üniversitesi damgasını vurdu. - Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon Beykent İSTANBUL - Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'na Beykent Üniversitesi damgasını vurdu. Beykent, Avrupa Voleybol Üniversiteler şampiyonluğunun ardından basketbolda da şampiyon olma başarısı göstererek tarih yazdı. Avrupa Basketbol Üniversiteler Şampiyonası'nda C Grubunda yer alan Beykent Üniversitesi namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Son iki yıldır finalde rakiplerine yenilerek Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan ikincilikle dönen Beykent, bu yıl şampiyonluk kupasını Litvanya ekibi Vytautas Magnus Üniversitesi'ni 77-70'lik geçerek Türkiye'ye getirdi. Beykent, Avrupa Voleybol Üniversiteler şampiyonluğu ardından basketbolda da şampiyon olma başarısı göstererek tarih yazdı. İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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