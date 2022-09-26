Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 23 sporcu mücadele edecek Spor Haberleri Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 27-30 Eylül tarihlerinde başkent Tiran'da düzenlenecek. Organizasyonda Türkiye'yi, daha önceki eleme turnuvalarından kota alan sporcular dahil olmak üzere 23 sporcu temsil edecek. Açık statüdeki şampiyonaya milli takım dışındaki sporcular da kendi imkanlarıyla katılabilecek. Türkiye Tekvando Milli Takımı adına şampiyonada mücadele edecek sporcular şunlar: Erkekler: 54 kilo: Server Balaban 58 kilo: Bilal Küskü, Ömer Faruk Dayıoğlu 63 kilo: Berkay Erer 68 kilo: Arslan Demir 74 kilo: Cemil Tarık Altıngöz, Yiğithan Kılıç, Münir Furkan Doğru 80 kilo: İsmail Seymen Kazan 87 kilo: Ahmet Vefa Bumin +87 kilo: Oğuz Tokgöz Kadınlar: 46 kilo: Halime Neslihan Kılınç 49 kilo: Elif Sude Akgül, Aleyna Şenyurt 53 kilo: Öykü Özbey 57 kilo: Özge Özbey 62 kilo: Beyza Karabulut 67 kilo: Işıl Zafer, Sıla Nur Gencer 73 kilo: Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Büşra Öztürk +73 kilo: Ayselnur Sağlık, Sude Yaren Uzunçavdar Spor Kaynak: AA / Hüseyin Doğru Türkiye Eylül Tiran Spor Haberler

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