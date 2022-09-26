Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 23 sporcu mücadele edecek
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Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak.
Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 27-30 Eylül tarihlerinde başkent Tiran'da düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye'yi, daha önceki eleme turnuvalarından kota alan sporcular dahil olmak üzere 23 sporcu temsil edecek. Açık statüdeki şampiyonaya milli takım dışındaki sporcular da kendi imkanlarıyla katılabilecek. Türkiye Tekvando Milli Takımı adına şampiyonada mücadele edecek sporcular şunlar:
Erkekler:
54 kilo: Server Balaban
58 kilo: Bilal Küskü, Ömer Faruk Dayıoğlu
63 kilo: Berkay Erer
68 kilo: Arslan Demir
74 kilo: Cemil Tarık Altıngöz, Yiğithan Kılıç, Münir Furkan Doğru
80 kilo: İsmail Seymen Kazan
87 kilo: Ahmet Vefa Bumin
+87 kilo: Oğuz Tokgöz
Kadınlar:
46 kilo: Halime Neslihan Kılınç
49 kilo: Elif Sude Akgül, Aleyna Şenyurt
53 kilo: Öykü Özbey
57 kilo: Özge Özbey
62 kilo: Beyza Karabulut
67 kilo: Işıl Zafer, Sıla Nur Gencer
73 kilo: Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Büşra Öztürk
+73 kilo: Ayselnur Sağlık, Sude Yaren Uzunçavdar