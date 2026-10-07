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Avrupa Spor Haftası'nda Ortaca Yurt Müdürlüğü öğrencileri Kaunos'ta spor yaptı

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Avrupa Spor Haftası'nda Ortaca Yurt Müdürlüğü öğrencileri Kaunos'ta spor yaptı
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Avrupa Spor Haftası kapsamında Ortaca Yurt Müdürlüğü öğrencileri, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Kaunos Antik Kenti'nde spor ve tarihi buluşturdu. Gençler, Dalyan'daki antik kentin atmosferinde sportif faaliyetler yapıp bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıdı.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Ortaca ilçesinde gençlere yönelik spor ve tarih buluşması gerçekleştirildi.

Ortaca Yurt Müdürlüğü öğrencileri, Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Dalyan'da bulunan Kaunos Antik Kenti'nde bir araya geldi. Etkinlikte gençler, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip Kaunos Antik Kenti'nin eşsiz atmosferinde sportif faaliyetler gerçekleştirdi.

Tarih ve sporun bir araya getirildiği etkinlikte öğrenciler hem hareketli bir gün geçirirken hem de bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle gençlerin spora olan ilgisinin artırılması, hareketli yaşam alışkanlığının desteklenmesi ve tarihi-kültürel alanlarda sosyal etkinliklere katılımlarının sağlanması amaçlandı.

Etkinlik, gençlerin tarihi dokunun içerisinde spor yaparak keyifli vakit geçirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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