Avrupa Şampiyonu Taekwondocu Gülsena Karakuyulu Ertunç'tan Ziyaret
Taekwondo branşında Avrupa Şampiyonu olan Gülsena Karakuyulu Ertunç, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti. İl Müdürü, sporcuyu tebrik etti.

Taekwondo branşında Avrupa Şampiyonu olan Gülsena Karakuyulu Ertunç, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti.

Avrupa Üniversiteler Şampiyonası, Polonya'da düzenlendi. Organizasyona Eskişehir'den katılarak Avrupa Şampiyonu olan Gülsena Karakuyulu Ertunç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile bir araya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ziyaretle ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizi ve şehrimizi gururla temsil eden sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

