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Avrupa Şampiyonası'nda iki Türk takımı finalde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Avrupa Şampiyonası'nda iki Türk takımı finalde

Avrupa Voleybol Üniversiteler Şampiyonası finalisti takımlar belli oldu.

Avrupa Voleybol Üniversiteler Şampiyonası finalisti takımlar belli oldu. Beykent Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi yarın Türkiye saatiyle 17: 30'da Polonya'da karşı karşıya geliyor.

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Voleybol Üniversiteler şampiyonası finalist takımları belli oldu. A Grubunda yer alan Beykent Üniversitesi ile B grubunda yer alan Gazi Üniversitesi finale kaldı.

Final maçı Türkiye saatiyle 17: 30'da oynanacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Beykent Üniversitesi voleybol Polonya Spor Haberler

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