Evin Demirhan ve Nesrin Baş, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Tiran'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Evin Demirhan ve Nesrin Baş, kendi kategorilerinde finale çıkarak büyük bir başarı elde etti. Evin Demirhan, 50 kiloda, Nesrin Baş ise 68 kiloda mücadele etti.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli güreşçi Evin Demirhan, çeyrek finalde Polonyalı rakibi Agata Goluchowska Walerzaki'yi 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde Romanyalı rakibi Emilia A. Grigore Vuc'u 6-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Nesrin Baş da finale yükseldi

Avrupa Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli rakibi Tindra L. Sjöberg'i 11-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko ile karşılaştı ve rakibini 12-1 teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdırdı. - İSTANBUL

