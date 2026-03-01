Haberler

Pool bilardoda Avrupa heyecanı Antalya'da başladı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'na 30 ülkeden 200 sporcu katılıyor. Türkiye, 12 erkek ve 5 kadın sporcu ile temsil edilecek. Yarışmalar 10 Mart'ta sona erecek.

Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası, bugün Antalya'da başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bir otelde organize edilen şampiyonaya 30 ülkeden 200 sporcu katılacak.

Türkiye, şampiyonada 12 erkek, 5 kadın sporcuyla mücadele edecek.

Şampiyonada yarışlar, 14.1 straight pool, 10 top, 9 top, 8 top disiplinleri ile 23 yaş altı gençler kategorisinde yapılacak.

Organizasyon 10 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
