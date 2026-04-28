Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası, İtalya'da başladı
Milli sporcuların mücadele edeceği Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası, İtalya'da başladı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda 26 ülkeden 128 sporcu katılıyor.
Ay-yıldızlı ekibin bireysel, takım ve karışık takım kategorilerinde mücadele edeceği şampiyona 2 Mayıs Cumartesi gününe kadar sürecek.
Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ve kategorileri şöyle:
Klasik yay: Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül, Mustafa Birlik, Ensar Yılmaz
Makaralı yay: Öznur Cüre Girdi, Büşra Fatma Ün, Kenan Babaoğlu, Abdullah Yorulmaz
W1: Nurşah Koçyiğit, Zeynep Sena Saran, Yiğit Caner Aydın, Şehit Kemikkıran
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel