Milli sporcuların mücadele edeceği Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası, İtalya'da başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda 26 ülkeden 128 sporcu katılıyor.

Ay-yıldızlı ekibin bireysel, takım ve karışık takım kategorilerinde mücadele edeceği şampiyona 2 Mayıs Cumartesi gününe kadar sürecek.

Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ve kategorileri şöyle:

Klasik yay: Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül, Mustafa Birlik, Ensar Yılmaz

Makaralı yay: Öznur Cüre Girdi, Büşra Fatma Ün, Kenan Babaoğlu, Abdullah Yorulmaz

W1: Nurşah Koçyiğit, Zeynep Sena Saran, Yiğit Caner Aydın, Şehit Kemikkıran