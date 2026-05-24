2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası

Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kadın ve erkek takımlarında Almanya birinci oldu. Türk kadın takımı dördüncü, erkek takımı ise bronz madalya maçını kaybetti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 41 ülkeden 307 okçu mücadele ediyor.

Organizasyonun son gününde Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat ve Gizem Özkan'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, İtalya'ya yenilerek dördüncü oldu.

Klasik yay kadın takımlarda Belarus'u yenen Almanya, birinciliği elde etti.

Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya maçında Fransa'ya yenildi.

Klasik yay erkek takımlarda İspanya'yı yenen Almanya, şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
