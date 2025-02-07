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Avrupa'nın peşinde koştuğu yıldızı Fenerbahçe radara aldı

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Kış transfer döneminde 4 takviye yapan Fenerbahçe, Avrupa'nın birçok takımının radarında olan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Gessime Yassine'i takibe aldı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden USL Dunkerque forması giyen Yassine, üstün tekniği ve top sürme yeteneği ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra Club Brugge, Union SG ve Alman takımlarının da genç futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.

Ara transfer döneminde Talisca, Diego Carlos, Skriniar ve Mimovic'i transfer eden Fenerbahçe, 19 yaşındaki Faslı kanat Gessime Yassine'i yakından takip ediyor.

TAKIMLARI PEŞİNDEN KOŞTURUYOR

Footmercato'nun haberine göre top sürme yeteneği ve üstün tekniği nedeniyle Ligue 2 savunmacılarının korkulu rüyası olduğundan bahsedilen Gessime Yassine, Avrupa'nın birçok takımının radarında. Fenerbahçe'nin yanı sıra Club Brugge, Union SG ve Alman takımlarının da Gessime Yassine'i takip ettiği haber detayında yer aldı.

Avrupa'nın peşinde koştuğu yıldızı Fenerbahçe radara aldı

Bu sezon Ligue 2 ve Fransa Kupası'nda toplam 20 maça çıkıp 935 dakika süre alan Gessime Yassine 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi. Gessime Yassine'in USL Dunkerque ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Avrupa'nın peşinde koştuğu yıldızı Fenerbahçe radara aldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

alın alın dava ne g saray olmasın ben olayım fener olmasın ben olayım başka hedef varmı edirneden çıkınca köy takımlarına elenin bütün hikaye fener g saray davası yılda 4 maç yapın aranızda çok kazanan yılın şampiyonu olsun zaten başka rakip yok bu kadar şamata da olmaz masrafta

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