Avrupa'nın peşinde koştuğu Pau Torres, Aston Villa'da! Yıldız futbolcunun kararının altındaki neden ortaya çıktı

Yeni sezonda Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Aston Villa, Pau Torres'i renklerine bağladı. Birçok Avrupa devinin talip olduğu İspanyol stoperin, İngiliz ekibini seçmesinin altında ise takımın teknik direktörü olan Unai Emery var. İspanyol hoca, Villarreal döneminden eski öğrencisi olan Torres'in ikna edilmesinde büyük rol üstlendi.

Aston Villa, Villarreal forması giyen Pau Torres'i renklerine bağladı. Adı dünya devleriyle anılan futbolcunun İngiliz ekibine transfer olmasını ise teknik direktör Unai Emery sağladı. İspanyol hoca, eski öğrencisini ikna ederek Aston Villa'ya gelmeye ikna etti.

35 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Aston Villa bu transfer için Villarreal'e 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada sözleşme süresine dair bir bilgiye ise yer verilmedi.

39 MAÇTA FORMA GİYDİ

Pau Torres geçen sezon Villarreal formasıyla 39 maçta görev aldı. 26 yaşındaki başarılı stoper bu karşılaşmalarda takımına 1 gollük katkı sağladı.

Unai Emery-Pau Torres