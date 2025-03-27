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Süper Lig devleri de listede! İşte Avrupa'da en iyi atmosfere sahip 10 stat

Süper Lig devleri de listede! İşte Avrupa'da en iyi atmosfere sahip 10 stat
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Avrupa'nın en iyi atmosferine sahip stadları sıralandı. 10 stadın yer aldığı listede Türkiye'den Galatasaray'ın stadı RAMS Park ve Beşiktaş'ın evi TÜPRAŞ Stadyumu yer aldı.

Futbolun ruhunu en iyi yansıtan unsurlardan biri de tribün atmosferi. Taraftarların coşkusu ve desteği, takımların sahadaki performansını doğrudan etkileyebiliyor. GiveMeSport, Avrupa'nın en iyi atmosferine sahip 10 stadyumunu sıraladı. Listede Türkiye'den de 2 stat yer aldı.

İşte o liste;

1- Signal Iduna Park: Borussia Dortmund

2- Celtic Park: Celtic

3- Anfield: Liverpool

4- San Siro / Giuseppe Meazza: Milan / Inter

5- Ibrox: Rangers

6- RAMS PARK: GALATASARAY

7- Stadio Olimpico: Roma / Lazio

8- Camp Nou: Barcelona

9- TÜPRAŞ STADYUMU: BEŞİKTAŞ

10- Old Trafford: Manchester United

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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