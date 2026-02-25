Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları, Galatasaray'ın yıldızları için Torino'da

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşında Galatasaray, 5-2 yendiği ilk maçın ikinci ayağında deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelecek. Torino'daki kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılıların yıldız isimleri için harekete geçildi.

AVRUPA DEVLERİNİN GÖZÜ 3 FUTBOLCUDA

Takvim'in haberine göre; Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birçok scout ekibi, Juventus karşılaşmasını tribünden takip edecek. Haberde, scout ekiplerinin sarı-kırmızılı futbolcular Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz'ın yakından takip edeceği belirtildi.

MEMNUN KALIRLARSA KAPSAMLI RAPOR

Dev kulüplerin temsilcilerinin, üç oyuncunun sahadaki performansını detaylı şekilde analiz edeceği ve memnun kalmaları halinde kulüplerine kapsamlı rapor sunacağı belirtiliyor.

SEZON SONU TEKLİF YOLDA

Bu doğrultuda sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe bu isimler için resmi tekliflerin gelme ihtimalinin de yüksek olduğu dile getirildi.