Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları, Galatasaray'ın yıldızları için Torino'da
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın dev kulüplerinde görev alan scout ekipleri tarafından takip edilecek.
- Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden scout ekipleri, Juventus maçında Galatasaray futbolcuları Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz'ı takip edecek.
- Scout ekipleri, üç oyuncunun performansını analiz edecek ve memnun kalırlarsa kulüplerine kapsamlı rapor sunacak.
- Sezon sonunda Galatasaray'a bu üç oyuncu için resmi teklifler gelme ihtimali yüksek.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşında Galatasaray, 5-2 yendiği ilk maçın ikinci ayağında deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelecek. Torino'daki kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılıların yıldız isimleri için harekete geçildi.
AVRUPA DEVLERİNİN GÖZÜ 3 FUTBOLCUDA
Takvim'in haberine göre; Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birçok scout ekibi, Juventus karşılaşmasını tribünden takip edecek. Haberde, scout ekiplerinin sarı-kırmızılı futbolcular Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz'ın yakından takip edeceği belirtildi.
MEMNUN KALIRLARSA KAPSAMLI RAPOR
Dev kulüplerin temsilcilerinin, üç oyuncunun sahadaki performansını detaylı şekilde analiz edeceği ve memnun kalmaları halinde kulüplerine kapsamlı rapor sunacağı belirtiliyor.
SEZON SONU TEKLİF YOLDA
Bu doğrultuda sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe bu isimler için resmi tekliflerin gelme ihtimalinin de yüksek olduğu dile getirildi.