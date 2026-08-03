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Balıkesir'de Muaythai Coşkusu: Avrupa Elit Ligi Şampiyonları Belli Oldu

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Avrupa Muaythai Elit Ligi 1. Etap yarışları Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tamamlandı. Türk sporculardan Melis Nazlıcan Talun, Eylül Sultan Taşkıran, Utku Mete Yağcı ve Şahan Samet Bodur altın madalya kazandı.

Avrupa Muaythai Elit Ligi 1. Etap Yarışları, Balıkesir'de tamamlandı.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) tarafından Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda düzenlenen organizasyonun kazananları şu şekilde:

59 kilo kadınlar: Melis Nazlıcan Talun

57 kilo erkekler: Joel Colaco (Portekiz)

60 kilo kadınlar: Eylül Sultan Taşkıran

60 kilo erkekler: Utku Mete Yağcı

71 kilo erkekler: Dorde Cicmilovic (Avusturya)

75 kilo erkekler: Salahaddin Gojazade (Azerbaycan)

86 kilo erkekler: Şahan Samet Bodur

Kaynak: AA
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