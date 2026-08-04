Milli pentatletler yarı finalde

İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcular İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Sıdal Aslan, kadınlarda yarı finale yükseldi.

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 60 kadın sporcu, yarı finale kalma mücadelesi verdi.

A ve B olmak üzere iki farklı grupta 30'ar sporcu yer aldı. Gruplarında ilk 18'e giren sporcular, adlarını yarı finale yazdırdı.

Milli sporculardan İlke Özyüksel Mihrioğlu, 1443 puanla grubunu 7. sırada tamamlayarak yarı finale çıktı. B Grubu'nda mücadele eden Sıdal Aslan ise 1403 puanla 17. oldu ve yarı finale yükseldi.

Şampiyona, yarın kadınlarda yarı final eskrim sıralaması, erkeklerde ise eleme turlarıyla devam edecek. Kadınlar yarı final mücadelesi ise 6 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Yarı finale kalan kadın sporcular şöyle:

Türkiye: İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan

Belarus: Mariya Gnedchik, Viyaleta Hureyeva, Milana Piavets, Iryna Prasiantsova, Anastasiya Arol

Büyük Britanya: Emma Whitaker, Kerenza Bryson, Charlie Follett, Chloe Johnson, Olivia Green, Poppy Clark

İtalya: Valentina Martinescu, Ludovica Montecchia, Elena Micheli, Aurora Tognetti

Rusya: Alisa Melikhova, Iuliia Borovkova, Viktoriia Sazonova, Yana Soloveva

İsviçre: Anna Jurt, Florina Jurt, Katharina Jurt, Vivienne Meyer

Macaristan: Rita Erdos, Blanka Bauer, Blanka Guzi

Fransa: Louison Cazaly, Mathilde Derval, Rebecca Castaudi

Polonya: Hanna Jakubowska, Malgorzata Karbownik

İsveç: Marlena Jawaid

Ukrayna: Iryna Boicheniuk

Litvanya: Gintare Aleksandravice

Kaynak: AA