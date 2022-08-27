Avrupa Liglerinde maç takvimleri belli oldu Spor Haberleri Fenerbahçe ve Sivasspor evinde, Trabzonspor ve Başakşehir ise Avrupa macerasına deplasmanda başlıyorlarİstanbul DHATemsilcilerimizin mücadele edeceği Avrupa ligi ve Konferans liginde maç takvimleri belli oldu. Fenerbahçe ve Sivasspor evinde, Trabzonspor ve Başakşehir ise Avrupa macerasına deplasmanda başlıyorlar İstanbul DHA Temsilcilerimizin mücadele edeceği Avrupa ligi ve Konferans liginde maç takvimleri belli oldu. Fenerbahçe ve Sivasspor'un evinde, Trabzonspor ile Başakşehir'in ise Avrupa macerasına deplasmanda başlayacağı fikstür şöyle: FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ 8 Eylül Fenerbahçe-Dinamo Kiev 15 Eylül Rennes-Fenerbahçe 6 Ekim Fenerbahçe-AEK Larnaca 13 Ekim AEK Larnaca-Fenerbahçe 27 Ekim Fenerbahçe-Rennes 3 Kasım Dinamo Kiev-Fenerbahçe TRABZONSPOR'UN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ 8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor 15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız 6 Ekim Monaco-Trabzonspor 13 Ekim Trabzonspor-Monaco 27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor 3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ 8 Eylül Hearts-Başakşehir 15 Eylül Başakşehir-Fiorentina 6 Ekim RFS-Başakşehir 13 Ekim Başakşehir-RFS 27 Ekim Fiorentina-Başakşehir 3 Kasım Başakşehir-Hearts DEMİR GRUP SİVASSPOR'UN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ 8 Eylül Sivasspor-Slavia Prag 15 Eylül Cluj-Sivasspor 6 Ekim Sivasspor-Ballkani 13 Ekim Ballkani-Sivasspor 27 Ekim Sivasspor-Cluj 3 Kasım Slavia Prag-Sivasspor GRUPTA İLK SIRAYA ALANLAR DİREKT İKİNCİ TURA ÇIKACAK, Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak ikinci tura yükselecek. İkinci sırada tamamlayanlar, bir üst tura çıkmak için Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sonladıran takımlarla play-off turunda eşleşecek. Bu eşleşmede galip gelen takım Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselecek. Avrupa Ligi'nde grup üçüncüleri ise, Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlarla karşı karşı gelecek. Bu eşleşmelerin galipleri yoluna Konferans Ligi ikinci turunda devam edecek. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı Trabzonspor Başakşehir Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Avrupa Liglerinde maç takvimleri belli oldu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.