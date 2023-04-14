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Avrupa Ligi'nde yürekler ağza geldi! Tecrübeli futbolcu apar topar hastaneye kaldırıldı

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus, sahasında Sporting Lizbon'u ağırladı. Mücadelenin 44'üncü dakikasında Juventus'un kalecisi Szczesny, bir anda göğsünü tutarak kendisini yere bıraktı. Polonyalı kaleci kendisini iyi hissetmediğini belirterek kenara geldi. 32 yaşındaki kaleci, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya'nın Juventus takımı, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk etti. Ev sahibi ekip,73. dakikada F.Gatti kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde yürekler ağza geldi! Tecrübeli futbolcu apar topar hastaneye kaldırıldı

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 devam ederken korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 44'üncü dakikasında Juventus'un kalecisi Wojciech Szczesny göğsünü tutarak kendisini yere bıraktı.

Avrupa Ligi'nde yürekler ağza geldi! Tecrübeli futbolcu apar topar hastaneye kaldırıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Oyuna devam edemeyen Polonyalı kaleciye sağlık ekibi hemen müdahalede bulundu. Bir süre sonra ayağa kalkan tecrübeli file bekçisi gözyaşları içerisinde sahayı terk etti. Yerini Mattia Perin'e bırakan Szczesny sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Avrupa Ligi'nde yürekler ağza geldi! Tecrübeli futbolcu apar topar hastaneye kaldırıldı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Sporting Lisbon Juventus Spor Haberler

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