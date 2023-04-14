Avrupa Ligi'nde yürekler ağza geldi! Tecrübeli futbolcu apar topar hastaneye kaldırıldı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus, sahasında Sporting Lizbon'u ağırladı. Mücadelenin 44'üncü dakikasında Juventus'un kalecisi Szczesny, bir anda göğsünü tutarak kendisini yere bıraktı. Polonyalı kaleci kendisini iyi hissetmediğini belirterek kenara geldi. 32 yaşındaki kaleci, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.