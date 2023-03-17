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Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

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Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından çeyrek final biletini alan 8 takım belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından çeyrek final biletini alan 8 takım belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu oynanan 8 karşılaşmanın ardından sona erdi. Rakiplerini elemeyi başaran Sevilla, Feyenoord, Manchester United, Juventus, Sporting, Bayer Leverkusen, Roma ve Union Saint-Gilloise, çeyrek finale yükselmeyi başardı. Hollanda ekibi Feyenoord'un sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 7-1 mağlup ettiği karşılaşmada 68 dakika sahada kalan milli oyuncu Orkun Kökçü, 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Roma'nın deplasmanda Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldığı karşılamada ise milli oyuncu Zeki Çelik yedek soyunduğu karşılaşmada süre alamadı. İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Portekiz ekibi Sporting'e sahasında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada penaltılar sonucunda 5-3 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda oynanan rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Fenerbahçe - Sevilla: 1-0

Feyenoord - Shakhtar Donetsk: 7-1

Real Betis - Manchester United: 0-1

Freiburg - Juventus: 0-2

Arsenal - Sporting: 1-1 (3-5)

Ferencvaros - Bayer Leverkusen: 0-2

Real Sociedad - Roma: 0-0

Union Saint-Gilloise - Union Berlin: 3-0


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Feyenoord Sporting Roma Spor Haberler

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