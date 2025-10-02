Avrupa Ligi'nde 2. Hafta Maçları ve Diğer Spor Gelişmeleri
Avrupa Ligi'nde bu hafta Fenerbahçe, Bologna, Celtic ve Roma gibi takımların katılacağı önemli maçlar oynanacak. Ayrıca Basketbol EuroLeague'de Fenerbahçe Beko rakibini yenerek sezona galibiyetle başladı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun önemli bir sponsorluk anlaşması da yenilenecek.
AVRUPA LİGİ'NDE 2'NCİ HAFTA MAÇLARI OYNANACAK
19.45 Fenerbahçe-Nice
19.45 Bologna-Freiburg
19.45 Brann-Utrecht
19.45 Celtic-Braga
19.45 FCSB-Young Boys
19.45 Ludogorets-Real Betis
19.45 Panathinaikos-Go Ahead
19.45 Roma-Lille
19.45 Viktoria Plzen-Malmö
22.00 Basel-Stuttgart
22.00 Celta Vigo-PAOK
22.00 Feyenoord-Aston Villa
22.00 Genk-Ferencvaros
22.00 Lyon-Salzburg
22.00 Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22.00 Nottingham Forest-Midtjylland
22.00 Porto-Kızılyıldız
22.00 Sturm Graz-Rangers
UEFA KONFERANS LİGİ'NDE SEZON BAŞLIYOR
22.00 Legia Varşova-Samsunspor
GALATASARAY
Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürecek
BEŞİKTAŞ
12.00 Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürecek
BASKETBOL
- EuroLeague
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Paris Basketball'u 96-77 yenerek sezona galibiyetle başladı.
HALTER
Dünya Halter Şampiyonası Norveç'in Forde şehrinde devam ediyor
VOLEYBOL
13.30 Türkiye Voleybol Federasyonu ile Mercedes-Benz arasındaki ana sponsorluk anlaşması yenilenecek
ESKRİM
Para eskrim kılıç branşında Türkiye'nin tek kadın milli sporcusu Şenay Güner, "Amacım, Paralimpik oyunlarına katılabilmek için müsabakalara katılıp dünya klasmanındaki yerimi korumak ve yükseltmek. Paralimpik oyunlarına ilk kadın Türk eskrimcisi olarak katılmamı destekleyecek sponsor ve kulüp desteğine ihtiyacım var" dedi.