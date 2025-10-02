Haberler

Avrupa Ligi'nde 2. Hafta Maçları ve Diğer Spor Gelişmeleri

Avrupa Ligi'nde bu hafta Fenerbahçe, Bologna, Celtic ve Roma gibi takımların katılacağı önemli maçlar oynanacak. Ayrıca Basketbol EuroLeague'de Fenerbahçe Beko rakibini yenerek sezona galibiyetle başladı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun önemli bir sponsorluk anlaşması da yenilenecek.

AVRUPA LİGİ'NDE 2'NCİ HAFTA MAÇLARI OYNANACAK

19.45 Fenerbahçe-Nice

19.45 Bologna-Freiburg

19.45 Brann-Utrecht

19.45 Celtic-Braga

19.45 FCSB-Young Boys

19.45 Ludogorets-Real Betis

19.45 Panathinaikos-Go Ahead

19.45 Roma-Lille

19.45 Viktoria Plzen-Malmö

22.00 Basel-Stuttgart

22.00 Celta Vigo-PAOK

22.00 Feyenoord-Aston Villa

22.00 Genk-Ferencvaros

22.00 Lyon-Salzburg

22.00 Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb

22.00 Nottingham Forest-Midtjylland

22.00 Porto-Kızılyıldız

22.00 Sturm Graz-Rangers

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE SEZON BAŞLIYOR

22.00 Legia Varşova-Samsunspor

GALATASARAY

Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürecek

BEŞİKTAŞ

12.00 Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürecek

BASKETBOL

- EuroLeague

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Paris Basketball'u 96-77 yenerek sezona galibiyetle başladı.

HALTER

Dünya Halter Şampiyonası Norveç'in Forde şehrinde devam ediyor

VOLEYBOL

13.30 Türkiye Voleybol Federasyonu ile Mercedes-Benz arasındaki ana sponsorluk anlaşması yenilenecek

ESKRİM

Para eskrim kılıç branşında Türkiye'nin tek kadın milli sporcusu Şenay Güner, "Amacım, Paralimpik oyunlarına katılabilmek için müsabakalara katılıp dünya klasmanındaki yerimi korumak ve yükseltmek. Paralimpik oyunlarına ilk kadın Türk eskrimcisi olarak katılmamı destekleyecek sponsor ve kulüp desteğine ihtiyacım var" dedi.

