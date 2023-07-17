Avrupa Ligi Başantrenörler Kongresi Antalya'da Gerçekleştirildi

Avrupa Ligi Başantrenörler Kurulu (EHCB) tarafından gerçekleştirilen kongre, Antalya'da yapıldı. Kongreye, Avrupa'nın en iyi basketbol koçları ve üst düzey yöneticiler katıldı. Katılımcılar, basketbol dünyasındaki gelişmeleri paylaştı ve önemli projelerini aktardı.