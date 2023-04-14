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Avrupa Lig'inde inanılmaz maç! İngiliz devi son dakikalarda kendini yaktı

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United, sahasında Sevilla'yı konuk etti. İlk yarısı 2-0 biten maçta ev sahibi United, son dakikalarda kendi kalesine 2 gol atarak mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla ile kozlarını paylaştı. Old Trafford'da oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin 14. dakikasında Sabitzer ile öne geçen Manchester United, 21. dakikada Avusturyalı oyuncunun bir başka golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Avrupa Lig'inde inanılmaz maç! İngiliz devi son dakikalarda kendini yaktı

Karşılaşmanın son bölümüne kadar skoru korumayı başaran Manchester United, 84. dakikada Malacia ile kendi kalesinde golü gördü. Dakikalar 90+2'ye gösterdiğinde ise bu kez Maguire kendi ağlarını buldu ve mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Avrupa Lig'inde inanılmaz maç! İngiliz devi son dakikalarda kendini yaktı

Sahasında üstünlüğünü koruyamayan ve avantajını kaybeden United, bu mücadelenin rövanşını 20 Nisan tarihinde Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

Avrupa Lig'inde inanılmaz maç! İngiliz devi son dakikalarda kendini yaktı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Manchester United Spor Haberler Son Dakika

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