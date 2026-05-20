Avrupa Karate Şampiyonası
Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Karate Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular Enes Özdemir, Uğur Aktaş ve Ömer Faruk Yürür finale çıktı. Kadınlarda Fatma Naz Yenen ise bronz madalya maçına çıkacak.
Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Karate Şampiyonası'nın ilk gününde 3 milli sporcu finale yükseldi.
Frankfurt kentinde 50 ülkeden 499 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda ilk gün müsabakaları tamamlandı.
Erkekler katada Enes Özdemir, kumite +84 kiloda Uğur Aktaş ve 75 kiloda Ömer Faruk Yürür, finale çıkma başarısı gösterdi.
Bireyselde dört Avrupa şampiyonluğu bulunan Uğur Aktaş, yarı finalde Hırvat Andjelo Kvesic'i 2-0 yendi.
İlk Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Ömer Faruk Yürür, yarı finalde Ukraynalı Andrii Zaplitnyi'yi 4-0'la geçti.
Son Avrupa şampiyonu Enes Özdemir de Slovak Roman Hrcka'yı 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Öte yandan kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden Fatma Naz Yenen, bronz madalya maçına çıkacak.
Şampiyonada madalya müsabakaları, 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.