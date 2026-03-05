Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabı başladı
İzmir'de Göztepe Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın 2. Ön Eleme Turu B Grubu müsabakaları başladı. İlk gün, VK Jadran Split ve London Otter arasında oynanan maçta Jadran, rakibini 16-10 mağlup ederken, Nevşehir Belediye SK da Dalton Koleji SK'yı 11-6 yendi. Ev sahibi Göztepe SK ise Sirens ASC'yi 27-16'lık skorla geçti. Yarında 3 karşılaşma yapılacak.
Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabı, Göztepe Spor Kulübü ev sahipliğinde başladı.
Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 2. Ön Eleme Turu B Grubu'nda ilk gün müsabakaları oynandı. Grubun ilk maçında VK Jadran Split, London Otter'i 16-10 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Nevşehir Belediye SK, Dalton Koleji SK'yı 11-6 yendi.
Ev sahipliğini yapan Göztepe SK ise Sirens ASC'yi 27-16 mağlup etti.
Kupanın İzmir etabında yarın 3 karşılaşma oynanacak.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör