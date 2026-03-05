Haberler

Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabı başladı

Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de Göztepe Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın 2. Ön Eleme Turu B Grubu müsabakaları başladı. İlk gün, VK Jadran Split ve London Otter arasında oynanan maçta Jadran, rakibini 16-10 mağlup ederken, Nevşehir Belediye SK da Dalton Koleji SK'yı 11-6 yendi. Ev sahibi Göztepe SK ise Sirens ASC'yi 27-16'lık skorla geçti. Yarında 3 karşılaşma yapılacak.

Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabı, Göztepe Spor Kulübü ev sahipliğinde başladı.

Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 2. Ön Eleme Turu B Grubu'nda ilk gün müsabakaları oynandı. Grubun ilk maçında VK Jadran Split, London Otter'i 16-10 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Nevşehir Belediye SK, Dalton Koleji SK'yı 11-6 yendi.

Ev sahipliğini yapan Göztepe SK ise Sirens ASC'yi 27-16 mağlup etti.

Kupanın İzmir etabında yarın 3 karşılaşma oynanacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı

Futbolcuların isteğiyle o taraftara bakın ne yaptılar
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor