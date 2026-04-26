Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, takım sıralamasını kadınlarda 2'nci, erkeklerde ise 3'üncü tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda takım klasmanı belli oldu.

Erkeklerde 4 altın, 2 gümüş, 4 bronz, kadınlarda ise 1 gümüş, 4 bronz madalya alan Türkiye, şampiyonayı 15 madalyayla (4 altın, 3 gümüş, 8 bronz) bitirdi.

Kadınlarda 442 puan toplayan ay-yıldızlılar, Ukrayna'nın (463 puan) arkasında takım halinde 2'nci sırayı aldı.

Türkiye, erkeklerde ise 539 puanla Ermenistan (567) ve Bulgaristan'ın (540) gerisinde 3'üncülüğü elde etti.

Öte yandan erkekler 65 kiloda toplam ve silkmede altın, koparmada da gümüş madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek, şampiyonanın erkeklerde en teknik sporcusu seçildi.