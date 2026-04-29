Avrupa Güreş ve Halter şampiyonalarında dereceye giren sporcular, basınla buluştu

ASKİ Spor Kulübü bünyesinde Avrupa Güreş Şampiyonası ile Avrupa Halter Şampiyonası'nda derece elde eden milli sporcular, Ankara'da, Rıza Kayaalp-Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın buluşmasında bir araya geldi.

Avrupa Güreş Şampiyonası ve Avrupa Halter Şampiyonası'nda derece elde eden milli sporcular; Rıza Kayaalp, Murat Fırat, Evin Demirhan, Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Ferdi Hardal, Hakan Büyükçıngıl, Gamze Altun ve Hakan Şükrü Kurnaz bugün Rıza Kayaalp-Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın buluşmasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Buluşmaya ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ve ASKİ Spor Kulübü Müdürü Derviş Akdoğan da katıldı. Programın ardından sporcular, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

'UZUN YILLAR BİZDE KALACAK REKORU KIRMAK GURUR VERİCİYDİ'

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkarak, finalde Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek altın madalyaya uzanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, burada yaptığı konuşmada, 2015 yılından bu yana ASKİ Spor Kulübü çatısı altında güreş yaptığını hatırlatarak, "Bütün başarılarımı ASKİ Spor Kulübü altında kazandım. Tabii ki her zaman şunu söylüyorum, 'Belediyeler amatör sporların vazgeçilmezi' Çünkü onların sayesinde amatör sporcular güç ve madalya kazanıyor. Bu kulüplerin arasında en önemli kulüplerden bir tanesi de ASKİ Spor Kulübü. Birçok kardeşimle bu başarıları kazandığım için çok mutluyum. 13'üncü kez bu gururu ülkemize, halkımıza ve kulübümüze yaşattık. Kolay olmadı, zorlu bir süreçten geçtik ama bu da hayatın bir parçası. Sonuçta zorluklar ve engeller çıkacak. Ama biz bu engelleri, zorlukları her zaman aşmak için mücadele edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Ben de pes etmedim; bu kadar yaklaşmışken bu rekora bırakmam olmazdı. Zaten 4 aydır evime de uğramıyorum. 2 gün kalıyorum, kampa gidiyorum. Çok konsantre olmuştum. Karşılığını da aldığımı düşünüyorum, ülkeme bu büyük başarıyı kazandırarak. Uzun yıllar bizde kalacak bir rekoru kırmak çok gurur vericiydi benim için" diye konuştu.

ÇAKMAR: RIZA, OLİMPİYAT MADALYALARINA EŞDEĞER BİR ŞAMPİYONLUK KAZANDI

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Büyükler Güreş Avrupa Şampiyonası ve Halter Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey dereceler alındığını ifade etti. Çakmar, "Adeta Avrupa'yı fethettik. Özellikle efsane güreşçimiz Rıza Kayaalp'in kariyerinde 12 Avrupa şampiyonluğu vardı. Bunun yanı sıra 5 dünya madalyası ve olimpiyatta 2'ncilikleri, 3'üncülükleri vardı. 13'üncü Avrupa şampiyonluğu bizim için çok kıymetli ve önemliydi. Çünkü bugüne kadar aldığı toplam 12 Avrupa şampiyonluğu ve diğer dünya ve olimpiyat madalyalarına eşdeğer bir şampiyonluk kazandı. Bu madalyanın alınmaması için her şey yapıldı. Allah'ın aslanı Rıza Kayaalp kardeşimiz orada da çok güzel güreşerek Türk milletinin yüzünü bir kez daha güldürerek 13'üncü Avrupa şampiyonluğunu kazanarak Avrupa'nın bir numarası oldu. Ayrı ayrı ülkelerde mücadele edip müsabaka yapan tek sporcu ve 13 şampiyonluğu alan tek sporcu şu an yanımızda oturuyor. Ben buradan kendisini kutluyorum. Allah razı olsun çünkü çok zor bir süreçten geçti. Şu an kendisi hakkında kitap değil ansiklopedi bile yazılabilir. Özellikle olimpiyat öncesinde yaşadığı küçük bir problemden dolayı biz bunu kapatıp önleyebilirdik, önleyemedik. 1,5 yıl güreşemedi, buna rağmen geldi Arnavutluk'ta kanının son damlasına kadar güreşip, ülkemize altın madalyayı getirdi. Şu an gençlere örnek olacak, rol model olacak bir kişi göster derseniz hemen rahatlıkla Rıza Kayaalp diyebilirim. Muhammed Furkan Özbek, Dünya Şampiyonası'nda Naim ağabeyini geçmişti. Şimdi tekrar Avrupa rekorunu kırdı. O da inşallah Rıza ağabeyi gibi olimpiyatlara özellikle altın madalyaya aday bir sporcumuz. Yusuf Fehmi kardeşimiz o da keza yine Avrupa Şampiyonası'nda yüzümüzü güldürenlerden. Kendisine de çok teşekkür ediyorum, İstiklal Marşımızı okuttu" dedi.

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK: OLİMPİYAT ALTININI CANI GÖNÜLDEN İSTİYORUM

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek ise geçen sene sıkletlerin birleşmesi üzerine 65 kilograma düşüp ilk defa, Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazandığını hatırlattı. Özbek, "Aynı istikrarla çalışarak geçtiğimiz hafta yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ben de 3'üncü defa şampiyon oldum. Bu başarımı da bir rekorla taçlandırarak birincilik kürsüsüne çıktım ve İstiklal Marşımızı okuttum. Aynı istikrarla çalışıp inşallah 2024 Olimpiyatları'na katıldığım gibi 2028 Olimpiyatları'na da ASKİ SK çatısı altında katılmak istiyorum. Bu sefer eksik olan olimpiyat altınını canı gönülden istiyorum. Kulübün üstün başarılarına şahitlik etmek beni ayrıca motive ediyor. Rıza ağabeyimi de aldığı üstün başarıları kendime feyz alarak bundan sonraki dünya, Avrupa ve olimpiyat süreci boyunca bu motivasyonla devam edeceğim" diye konuştu.

ABB BAŞKANI YAVAŞ: OLİMPİYATLARDA GÜZEL SONUÇLAR BEKLİYORUZ

ASKİ Spor Kulübü'nün elde ettiği başarılar dolayısıyla Türk sporuna damga vurduğunu kaydeden Yavaş, düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

"Bundan sonra olimpiyatları hedef almak suretiyle onun üzerine ağırlık vererek çalışalım. Elimizden gelen desteğe vermeye hazırız. Özellikle kuvvetli olduğumuz iddialı olduğumuz branşlarda. Ama önümüzde zaman var. O zamana kadar kotalarımızı alıp olimpiyatlara katılır hale gelmek amacımız. Bayrağımızı göndere çektirelim. Olimpiyatlar şampiyonalardan daha çok izleniyor. Rol model olacaksınız gençlere. Biz altyapıya çok önem veriyoruz. Yine altyapıya önem vermeye devam edeceğiz. Basit bir hata yüzünden çok önemli madalyalar gidiyor. Onun için antrenörlerin de emeklerine sağlık diyorum. Onlar, nerede hata yaptıklarını da gözlemlediler. Aynı hataları tekrar etmeden inşallah başarılı olacaklar. Rakiplerini de tanıdılar artık başarı diliyorum. İnşallah olimpiyatlarda hem Türkiye adına hem de ASKİ adına güzel sonuçlar bekliyoruz. Basın mensupları da, 'ASKİ Spor Olimpiyatlarda madalya sözü verdi' diye yazsın. Ziyaretimizi tamamlayalım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı