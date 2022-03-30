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Milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa ikincisi oldu

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa ikincisi oldu

Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Atlı, erkekler serbest stil 61 kiloda gümüş madalya aldı.

Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Atlı, erkekler serbest stil 61 kiloda gümüş madalya aldı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde milli güreşçi Süleyman, serbest stil 61 kilo finalinde Ermeni Arsen Harutyunyan ile karşılaştı.

İlk kez 61 kiloda Avrupa Şampiyonası'na katılan Süleyman, rakibine 15-3 teknik üstünlükle mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Milli güreşçi Süleyman Atlı'nın kariyerinde büyüklerde iki Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Milli Güreşçi, Süleyman Atlı, Macaristan, Güreş, Spor, Haberler

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