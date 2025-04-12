Avrupa Güreş Şampiyonası'nda İki Milli Sporcu Bronz Madalya Maçına Çıkacak

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcular Murat Fırat ve Burhan Akbudak, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyonun 6. günü, grekoromen stil 60, 67, 72, 82, 97 kilo sıkletlerindeki eleme ve yarı final müsabakalarıyla başladı.

Murat Fırat 67 kilo yarı finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a, Burhan Akbudak da 82 kilo yarı finalinde Macar Erik Szilvassy'ye yenildi ve bronz madalya karşılaşmasına çıkma hakkı elde etti.

Mehmet Mustafa Şahin (72 kilo), ilk maçında yenildiği Fransa'dan İbrahim Mahmoud Hamed Hassan Ghanem'in finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı.

Ekrem Öztürk (60 kilo), çeyrek finalde Rus güreşçi Sadyk Lalaev'e, Beytullah Kayışdağ (97 kilo) ise eleme turunda Azerbaycanlı Murad Ahmadiyev'e kaybederek elendi.

Grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilodaki repesaj ve madalya müsabakaları, yarın yapılacak.

Şampiyonanın 6. günü, grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilodaki madalya maçlarıyla tamamlanacak.