Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir gümüş bir bronz madalya
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Türkiye, Hırvatistan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde iki madalya kazandı.
57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Aliabbas Rzazade'ye 12-2 yenilerek gümüş madalyada kaldı.97 kiloda mindere çıkan İbrahim Çiftçi ise repesaj maçında karşılaştığı Moldovalı Radu Lefter'i 11-0 yenerek bronz madalya için Ukraynalı Murazi Mchedlidze ile karşılaştı. Murazi Mchedlidze karşısında mücadeleyi 12-3 kazanan İbrahim Çiftçi, bronz madalyanın sahibi oldu.TAHA AKGÜL VE FEYZULLAH AKTÜRK ALTIN MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKACAKAvrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda Taha Akgül ve 92 kiloda Feyzullah Aktürk altın, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu bronz madalya için mindere çıkacak. 74 kiloda Soner Demirtaş repesajda mücadele edecek.Kadın millilerde ise 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 55 kiloda Bediha Gün, 59 kiloda Eda Tekin, 68 kiloda Nesrin Baş ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit mindere çıkacak.- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor