Haberler

Avrupa Güreş Şampiyonası

Güncelleme:
Milli güreşçi Ahmet Duman, serbest stil 65 kiloda 5'inci oldu

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 65 kiloda mücadele eden milli sporcu Ahmet Duman, bronz madalya maçını kaybetti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonda Ahmet Duman, ilk maçında yenildiği, ev sahibi ülke adına güreşen Islam Dudaev'in finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti.

Gürcü Nika Zakashvili'yi repesaj müsabakasında yenen milli güreşçi, üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya maçında Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Islam Guseinov ile karşılaşan Ahmet, 9-2 geriye düştü. Son bölümde iyi mücadele eden milli güreşçi, 6 puan alsa da minderden 9-8 mağlup ayrıldı ve sıkletinde şampiyonayı 5'inci sırada tamamladı.

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın sona erecek. Organizasyonun son gününde serbest stilde Hakan Büyükçıngıl, 125 kiloda üçüncülük maçına çıkacak.

Bronz madalya şansı süren Osman Göçen (86 kilo) ile Fatih Altunbaş (92 kilo) ise önce repesaj karşılaşmalarını kazanmaya çalışacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
