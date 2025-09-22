Haberler

Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Başarı Dereceleri

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan milli sporcular Konya'da düzenlenen törenle karşılandı. Sinan Kabak, gençlerin başarılarının ardındaki azimler ve milli ruhu vurguladı.

Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan dereceyle dönen milli sporculara Konya'da karşılama töreni düzenlendi.

İtalya'da düzenlenen şampiyonada altın madalya alan Emircan Abdullah Beserek, gümüş madalya kazanan Kazım Mert Dereli ve bronz madalya elde eden Kübra İnceli ile Reyyan Kubilay, Milli Birlik Parkı'nda gerçekleştirilen programda çiçeklerle karşılandı.

Meram Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sinan Kabak, karşılama programında yaptığı konuşmada, Konya'nın spor alanında da ön plana çıktığını söyledi. Sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Kabak, "Arkadaşlarımızın başarılarında azim, cesaret ve inanç var. En önemlisi bunların tezahürü ile birlikteliğiyle milli bir ruh var. Gençlerimiz bu ruhla savaştılar, başardılar." dedi.

Karşılamaya, antrenör Mehmet Güçlü, sporcuların aileleri ve arkadaşları da katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Spor
