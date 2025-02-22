Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Rangers oldu. Sarı-lacivertlilerin finale kadar giden yolda muhtemel rakipleri de netleşti.

MOURINHO ESKİ TAKIMLARINA RAKİP OLABİLİR

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin kurasıyla ilgili dikkat çeken bir detayı manşetlerine taşıdı. Sarı-lacivertlilerin final yolundaki muhtemel rakiplerinden 3'ünün ortak özelliği ise dikkat çekti.

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi durumunda Roma- Athletic Bilbao eşleşmesinin kazananı ile çeyrek finalde karşılaşacak. Buradan Roma'nın gelmesi halinde Jose Mourinho eski takımına rakip olacak. Sarı-lacivertliler, yarı finale yükselmesi durumunda ise Manchester United ile rakip olabilir.

GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe, finale kalması durumunda ise Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı bir başka takım olan Tottenham ile kozlarını paylaşabilir. İngiliz basınında bu ihtimaller gündem olurken The Sun, "Jose Mourinho, 3 eski kulübüyle karşılaşabileceği destansı bir intikam turuna hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.