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Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda erkekler kılıç takımından tarihi başarı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda erkekler kılıç takımından tarihi başarı

Antalya'nın ev sahipliğinde devam eden Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bugün Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan kurulu erkek kılıç milli takımı, Fransa'yı 45-39 yenerek Avrupa 3'üncüsü oldu.

Antalya'nın ev sahipliğinde devam eden Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bugün Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan kurulu erkek kılıç milli takımı, Fransa'yı 45-39 yenerek Avrupa 3'üncüsü oldu. Milli takım böylece 99 yıllık Türk eskrim tarihinde bugüne kadarki en iyi büyükler Avrupa derecesini elde etti.

Antalya'da 17 Haziran'dan bu yana devam eden Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bugün erkekler kılıç ve kadınlar flöre kategorilerinde takım müsabakaları gerçekleştirildi. Organizasyonda ilk olarak tablo-16'da karşılaştığı Gürcistan'ı 45-42, ardından çeyrek finalde İtalya'yı 45-37 yenen erkek kılıç milli takımı, yarı finalde Ukrayna karşısında 45-43 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve 3'üncülük maçında Fransa'nın rakibi oldu. Üçüncülük mücadelesinde Fransa'yı 45-39 yenen ay yıldızlılar tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa 3'üncüsü oldu.

Öte yandan bugün piste çıkan kadınlar flöre milli takımı (İrem Karamete, Firuze Ayşen Güneş, Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan) Polonya, Büyük Britanya ve Avusturya ile gerçekleştirdiği karşılaşmalar sonucu şampiyonayı 10'uncu sırada tamamladı.

Organizasyon yarın kadınlar epe ve erkekler flöre kategorilerinde takım maçları ile devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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